Declarações do treinador do Braga, Carlos Carvalhal, em reação ao triunfo sobre o Benfica (3-2), em jogo inaugural referente à 28.ª jornada da Liga Bwin, realizado, esta sexta-feira, na Pedreira

Golos de Vitinha e de André Horta: "Se o Abel não tivesse [visto] o amarelo, o Vitinha teria entrado mais tarde, a dez minutos do fim [do jogo]. Podia ter ocorrido um lance menos atento e ficarmos até reduzido a dez [elementos], o que seria complicado contra o Benfica. Houve lances brilhantes, como a assistência do Al Musrati e a finalização do Vitinha, assim como a jogada dos irmãos Horta, que foi simplesmente fantástica. Só o Ricardo conseguiria descobrir aquele passe para o André marcar o golo."

Referência ao Benfica: "Gostaria de desejar as maiores felicidades ao Benfica frente ao Liverpool. É muito importante para o futebol português, estar neste patamar."

Entrada de Berna em campo: "Não foi para colecionar mais um jogador da formação. O Berna entra porque lhe prometi que o ia meter esta época. É um miúdo espetacular, é um excelente jogador, é um miúdo que me emociona, um bracarense total, que vive o clube de forma apaixonada. Em Arouca, abraçou-se a vários jovens que entraram, parecia que tinha sido ele a entrar [emociona-se] em campo. Fez-me lembrar a minha estreia no [comando do] Braga. Senti também essa emoção. Hoje foi o dia que mais me emocionou porque o miúdo [Berna] é espetacular e tem um grande amor ao clube."