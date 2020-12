Carvalhal e uma afirmação curiosa: "Melhor só na feira de Espinho"

Treinador do Braga, que esta quinta-feira se apurou para a final-four da Taça da Liga ao triunfar por 3-1 sobre o Estoril, fez um balanço do percurso do emblema minhoto até ao momento.

Análise: "[quero] Dar mais uma vez os parabéns aos nossos jogadores, que foram bravos, contra uma equipa bem organizada. Preparámos bem o jogo. Sabíamos que o Estoril constrói muito bem a partir de trás, não permitimos muito isso, fizemos uma boa pressão na frente. De uma assentada tivemos três oportunidades para marcar, não conseguimos, terminámos a primeira parte a vencer 1-0. Entrámos fortes na segunda parte, a intenção era fazer o segundo golo, o Fransérgio tem uma bola à barra, um golo cantado. Podíamos ter feito aí, acabámos por fazê-lo [depois], contra um adversário que tem qualidade. [O Estoril] Fez o 2-1, e fiz uma coisa que não é muito comum fazer este ano: tive de pôr mais um médio para equilibrar o meio campo. É o maior elogio que posso fazer ao Estoril. A partir dessa altura o jogo equilibrou-se e partimos para criar mais situações. Acho que [o Braga] é um justo vencedor contra um adversário muito valioso."

Percurso do Braga até ao momento: "Estou muito satisfeito com a equipa, muito satisfeito com os jogadores. [Estamos] Bem posicionados no campeonato, seguimos em frente na Taça de Portugal, fizemos um percurso brilhante na Liga Europa e nesta competição vamos à final-four. Melhor só na feira de Espinho."