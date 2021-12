Carvalhal e o triunfo sobre o Belenenses: "Tínhamos que vencer, houve um peso grande..."

Declarações do treinador do Braga em reação ao triunfo, pela margem mínima (1-0) na receção ao Belenenses, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin, realizado na Pedreira

Reação: "Tínhamos que vencer. Era o mais importante. Fomos juntos vencedores. Houve uma parte em que não tivemos tanta bola e quebramos um bocadinho. O jogo com o Boavista [derrota por 5-1, na Taça da Liga] teve um peso muito grande. 72 horas é o limite da recuperação. Evidentemente, até fazer substituições, na segunda parte, houve menor fulgor. Queríamos muito ganhar, tivemos chance para fazer o 2-0 várias vezes. Houve a tendência de não arriscar muito e o adversário não deixou que se criasse. Houve um impasse. Tivemos três situações claras para marcar. Cumprimos com a nossa obrigação e reagimos o último jogo. Vamos ter alguns dias para preparar o jogo com o Vizela, ao contrário deste jogo. Fizemos o luto em poucas horas."

Apoio do público: "Os adeptos têm sido excecionais. Houve um ou outro momento em que, circunstancialmente, houve contestação. A equipa estava preparada para isso. Mas não o senti, sinceramente. Ouvi adeptos a cantar. O apoio tem sido fantástico, nunca tivemos um clima hostil desde que estamos no clube. Estamos gratos pelo apoio. As pessoas percebem as dificuldades que vamos tendo nesta caminhada. Apetece-me dizer que perdemos três jogadores fundamentais. O Sequeira, uma bússola no sistema, que o fazia variar, o Galeno, um jogador importante, o Castro, que dá muita intensidade e entrega. Temos um grupo capaz, com muitos jovens. Temos que lhe dar palco. Têm sabido aproveitar a oportunidade, mas não tem sido fácil.

Contexto: "Gostaria de estar a competir numa prova uma vez por semana e sem lesões. Se calhar, estaríamos melhor no campeonato. Criamos obrigações, temos responsabilidades nas provas, mas não tem sido gerir expectativas. No ano passado, tínhamos um grupo mais robusto, pronto para jogar à terça e ao domingo."