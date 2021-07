Carvalhal e o Sporting: "Respeito é proporcional à nossa vontade de vencer..."

Treinador do Braga assegurou esta quarta-feira, em projeção à Supertaça, que a equipa está pronta para competir e desejosa de vencer um adversário respeitado, relativizou os últimos resultados ante os leões e vincou querer alegrar os adeptos minhotos com a inédita conquista de um título nacional. Declarações ao Canal 11.

Estado da equipa: "Muito bem. Fizemos vários jogos de preparação e três deles tiveram uma intensidade elevadíssima. O jogo com o Farense, em que as distâncias percorridas, foram absolutamente fora do normal, no jogo com o Marselha e com o Paços de Ferreira também. Levou-nos a preparar ainda melhor, os adversários fizeram-nos o favor de fazer correr muito e sentimo-nos preparados para começar a competir. Estamos mais aptos e temos uma semana para afinar porcas e parafusos, como se costuma dizer."

Motivação extra para erguer um troféu novo: "O Braga tem três Taças de Portugal, mas nunca venceu uma Supertaça. Seria uma satisfação plena conquistá-la e junta-la ao palmarés do clube. Estamos fortemente empenhados nisso, com um respeito muito grande pela equipa do Sporting. O respeito é proporcional à nossa vontade de vencer e trazer a Supertaça para Braga".

Capacidade para inverter tendência de resultados: "O Sporting foi melhor no campeonato e nós fomos melhor na Taça de Portugal. São as competições mais importantes. As duas equipas são fortes, boas e não há favoritos nesta final. As estatísticas valem o que vale."

Adeptos de volta às bancadas: "Vencemos a Taça de Portugal sem público e perdemos a Taça da Liga sem público. Agora, vamos tentar fazer disso uma vantagem para as vitórias. Estou muito satisfeito pelo regresso dos adeptos ao estádio. Nós jogamos para os adeptos. Eles só verem o jogo pela televisão torna o "prato" sem sal. É isto que nós queremos viver. O futebol é emoção dentro e fora do campo. Esta emoção é que dá sentido ao futebol. Espero dar uma satisfação muito grande aos 5 mil adeptos que vão lá estar e ter a oportunidade de fazer a festa quando voltarmos a Braga."