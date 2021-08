Carvalhal e o sorteio da Liga Europa: "Até pensei que nos tinham saído equipas dos distritais"

Treinador do Braga reagiu este sábado ao sorteio da Liga Europa.

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, comentou este sábado o sorteio da Liga Europa, o qual ditou que o emblema minhoto integraria o grupo F, juntamente com Estrela Vermelha, Ludogorets e Midtjylland.

"Até pensei que nos tinham saído equipas dos distritais. É incrível como se fazem alguns comentários de ânimo leve. Algumas destas equipas desceram de pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Uma delas eliminou o Olympiacos, uma equipa fraquinha, e outra o Celtic de Glasgow", começou por dizer.

"Vai ser uma eliminatória muito disputada. Estamos a atacar todas as competições, focados sempre no jogo seguinte. É um grupo muito equilibrado e, provavelmente, tudo será resolvido na última jornada do grupo", continuou, para depois concluir, falando da ambição do grupo.

"Partimos para todas as competições sempre com a ambição de ganhar todos os jogos. E vamos lutar pelos três pontos do primeiro ao último minuto no dérbi de amanhã."