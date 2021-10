Carvalhal e o jejum dos avançados: "Sem puxar o rabo à minha sardinha..."

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, agendado para as 19h00 de segunda-feira.

Jogo em Barcelos: "Queremos dar sequência ao que temos vindo a fazer. Houve um ponto de viragem com o Midtjylland, fazendo três golos. Depois fizemos mais dois contra o Boavista, cinco na Taça e mais um frente ao Ludogorets. No total, marcámos 11 golos nesses quatro jogos e não temos repetido erros que nos custaram bastante caro. A equipa está agora mais sólida e com um estado emocional forte. Estamos mais competitivos e sentimo-nos preparados para um jogo muito difícil em Barcelos. As equipas não criam muitas oportunidades contra o Gil Vicente e, por isso, teremos de ser muito eficazes e estar muito concentrados no jogo, de modo a vencer."

Menos golos sofridos: "Os níveis de concentração têm subido e são importantes para evitarmos erros. Depois há um conhecimento mútuo maior entre os jogadores. No último jogo, por exemplo, jogaram três jogadores novos na defesa, mas há uma tendência para melhorar com o tempo. Foi assim na época passada e queremos continuar a ganhar maturidade como equipa, aumentando os níveis de eficácia."

O Gil não ganha há seis jogos no campeonato: "Não os ganhou, mas esteve muito perto de os ganhar. É uma equipa sempre perigosa, com jogadores rápidos e com mais posse de bola desde que o Ricardo Soares assumiu o comando. No campeonato português não têm havido resultados desequilibrados, todos têm dificuldades em conseguir ganhar e pontuar. As equipas estão todas bem organizadas, os treinadores são bons. Os níveis de eficácia em termos defensivos são muito elevados e, por isso, tem sido difícil criar oportunidades."

Empates em Barcelos nas últimas duas épocas: "Não sabia, mas se há um pequenino borreguinho para matar... Temos feito o nosso trabalho e, desta vez, vamos tentar fazer um resultado diferente, lutando pela vitória. Vamos lutar muito pelos três pontos, até à exaustão."

Iuri Medeiros e Ricardo Horta a compensarem o jejum dos avançados (Ruiz e Mario González): "Na época passada, o Braga terá sido a equipa que distribuiu mais golos pelos jogadores do seu plantel. Vários jogadores fizeram golos. Sem puxar o rabo à minha sardinha, isso é mérito do treinador e da ideia do jogo."

Piazon: "O Pizaon é a única dúvida, mais para o não do que para o sim. Sofreu uma entorse na tibiotársica no pé direito. Ainda está incha. O David Carmo é outra baixa, mas de longa duração."