Carvalhal e derrota em Guimarães: "Tem um peso maior do que qualquer outro jogo"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a derrota, 2-1, frente ao Vitória, em Guimarães.

Três substituições ao intervalo: "O Moura não estava bem no jogo, também tinha uma dor no joelho, aconselhava-se uma mudança, mesmo que não tivesse a dor. O André [Horta] joga numa linha subida relativamente ao Castro, evidentemente que isso tem repercussões, o Yan Couto tem uma saída de bola diferente do Fabiano, que é mais competitivo. Não teve o devido rigor no segundo golo, porque estando bem posicionado, cortava aquela bola com facilidade. São jogadores jovens, não me estou a escudar, mas são jogadores em crescimento. O Yan e o Fabiano têm 19 anos. Estes erros são para aprenderem, para não voltarem a acontecer, porque fazem parte do crescimento destes jovens jogadores."

Braga não perdia desde 2014/15 em Guimarães. Peso da derrota a nível emocional? : "Obviamente não podemos esconder que tem um peso maior do que qualquer outro jogo, queríamos dedicar aos adeptos uma eventual vitória pela sua presença e entusiasmo, mas agora não há nada a fazer. Perdemos um jogo, um dérbi, é uma realidade, vamos continuar, temos um campeonato e Liga Europa pela frente. Temos rapidamente de reagir, temos um caminho longo para conseguir os nossos objetivos."