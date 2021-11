Carvalhal e goleada na Luz: "Assumo a responsabilidade, quisemos jogar da mesma forma"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga

Declarações do treinador do Braga em reação à goleada (6-1) sofrida na visita ao reduto do Benfica, relativa à 11.ª jornada da Liga Bwin, em Lisboa

Falta de energia: "A responsabilidade é toda minha e explico porquê. A nossa equipa veio de um jogo com o Paços de Ferreira em que atou reduzida a dez, passado apenas três dias fizemos um jogo brilhante na competição europeia, na quinta-feira, e logo três dias depois tivemos este jogo. Assumo a responsabilidade porque quisemos jogar da mesma forma que sempre jogamos e não tínhamos energia para o fazer. Discutimos o jogo até que a energia começou a falhar. Este pormenor, tendo em conta a forma como jogámos, com pressão muito alta, e onde tem que haver sempre articulação entre jogadores, basta falhar um metro, um milímetro, uma fração de segundos numa redução para equilibrar, contra jogadores como os do Benfica, rápidos na frente, para sentirmos muito problemas."

Identidade intacta: "Os jogadores foram sempre honestos, trabalhadores, a tentar cumprir o plano, mas a energia não estava lá. Assumo a responsabilidade de ter querido vencer o jogo. A outra opção seria, se calhar, jogar mais em contenção, ter ficado mais atrás e perderíamos 2-0, por ventura. Mantivemos a identidade e entendemos com um acidente de percurso. Foi um dia difícil para nós. O adversário está de parabéns pela vitória. A sobrecarga de jogos recaiu sobre este jogo. Estamos tristes. No futuro, o percurso vai ser bom, como foi o caminho até aqui."