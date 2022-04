Carvalhal e a expulsão de Iuri Medeiros: "Será alvo de resolução interna"

Declarações de Carlos Carvalhal após o Rangers-Braga (3-1), partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa

Os dois amarelos a Iuri Medeiros: "São assuntos internos do do grupo e do clube. Ao intervalo não houve dura nenhuma. Foi uma pergunta, sou o líder e faço as perguntas que quiser. Também não posso levar a mal as perguntas que me faz, é jornalista. São situações irrefletidas, que serão alvo de resolução interna. Somos todos profissionais, estamos a servir o Braga, temos de dar o máximo campo. Não estamos no Peru ou Equador, aí não há falta de oxigénio. Aqui em Glasgow não há".

Frustração no regresso: "Já estou extremamente frustrado pelos jogadores e adeptos, pelo Braga. Claro que gostaria de ir mais longe e a frustração é muito grande, queríamos ir às meias-finais. Fizemos tudo ao nosso alcance dentro e fora do campo. Fomos até à última pinga de suor. Passado a frustração, fica uma excelente campanha na Liga Europa."