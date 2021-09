Carvalhal e a derrota em Belgrado: "Só pecamos na finalização, mas isto vai mudar"

Declarações do treinador do Braga em reação à exibição feita na estreia da fase de grupos da Liga Europa, ante o anfitrão e vencedor Estrela Vermelha (2-1)

Reação: "Há explicações para as duas partes, apesar de na segunda parte termos mandado uma bola ao poste. Fomos sempre mais equipa, perante um contexto em que teria que reagir, acho que deu uma demonstração de grande capacidade, perante um adversário difícil, num campo e ambiente difíceis, os jogadores tiveram categoria, atitude, fizeram um jogo muito bom, só pecamos no capítulo de finalização. Somos a segunda equipa na liga portuguesa que mais remata, mas não temos concretizado. Isto vai mudar. Hoje, foi mais uma vez o capitulo da finalização que nos penalizou muito."

Diferenças de partes: "A diferença foi que o adversário, percebendo o nosso domínio de jogo, baixou as linhas, procurando jogar mais em transição, mas evidentemente que bloqueamos espaços, conseguimos ter oportunidades, enviamos uma bola ao poste... Num canto, num lance em que estávamos avisados, sendo eles fortes em bola parada, sofremos, além da jogada fortuita do segundo golo. A equipa sai inteira e preparado para o que aí vem. A dinâmica está a melhor e demos um passe em frente na evolução."

Gestão futura: "Sinceramente, não estou preocupado. Estamos em início de época. No ano passado, foi terrível por jogar de 3 em 3 dias. Neste momento, temos quatro dias para preparar o duelo do campeonato. O plantel é equilibrado e permite fazer um ou outro ajustamento. Em todos os jogos que vamos disputar, vamos apresentar a melhor equipa, sem perder identidade. Hoje estivemos mais perto do que mostramos no ano passado. É preciso tempo, ganhar, claro, e a gestão a fazer será para apresentar a melhor equipa."