Carvalhal diz que é preciso "uma noite à Braga" para bater o Mónaco

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, fez a antevisão ao encontro com o Mónaco, na quinta-feira, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Maneira de encarar o jogo: "Precisamos de uma noite à Braga, em que cada jogador esteja no seu melhor e que a equipa também esteja no seu melhor. O que pode marcar a diferença é o apoio dos adeptos. Espero que percebam que temos jogadores jovens e que precisam de carinho e de apoio nos momentos menos bons. Se os adeptos tributarem os jogadores com incentivos, tenho a certeza de que vamos ter uma noite à Braga, perante uma equipa do Mónaco com extrema competência. Conseguir a vitória é o nosso objetivo."

Hipóteses das equipas: "Lembro que Luís Campos, que conhece muito bem o futebol francês, disse que o Mónaco tem o segundo melhor plantel do campeonato, a seguir ao PSG. Mas a nossa ambição e vontade de ganhar é muito grande e vamos com tudo para suplantar um adversário forte. Temos que fazer uma noite à Braga. Nesta fase da competição é 50/50."

Juventude como possível ponto desfavorável: "Aos 17 anos claro que um jogador não tem a mesma consistência de outro mais velho. Temos muito jovens; num plantel de 23 jogadores, 13 têm menos de 22. Mas se há um lado de alguma inconsistência, que é normal, há outro lado positivo, que é o de uma irreverência, o querer vencer. Vivemos com estes ingredientes. Digo mesmo que é um pouco de estupidez natural, em que a pressão passa ao lado deles, porque só querem correr e trabalhar. Estamos nos oitavos de final da Liga Europa, patamar em que o nível subiu com a presença de equipas da Champions. Vamos tentar seguir em frente."

Mudança tática no Bessa com a passagem para um 3x5x2: "É uma variante da nossa forma de jogar, que configura um posicionamento diferente. Foi para fugir da pressão central do Boavista. Fomos bem-sucedidos na primeira parte e é uma das variantes que podemos utilizar em relação à nossa forma de jogar. Podemos utilizá-la amanhã, embora quando digo amanhã me refira ao futuro e não propriamente ao jogo com o Mónaco."

Análise ao Mónaco: "É uma equipa recheada de bons intervenientes, com jogadores de valor enorme, como Ben Yedder, um dos melhores marcadores de França. Tem excelentes médios, como Tchouaméni, bons centrais e laterais brasileiros. Isso não diminui a nossa ambição. O Mónaco vem de uma vitória moralizadora em Marselha, jogo em que não sofreu golos. Os defesas defendem bem e os avançados são fortes."

Tipo de adversário que espera: "Espero um Mónaco a dividir o jogo. Jogou contra o segundo classificado de França e optou pelas transições, mas o Mónaco tem jogadores para impor o seu jogo. O Braga também tem armas para impor o seu jogo. Lembro que somos a equipa que mais remates tem na Liga Europa e a terceira com mais recuperações. Gostamos de ter bola e de rematar. Ter indicadores deste calibre nos oitavos de final é absolutamente fantástico."