Carvalhal deu murro na mesa: a mensagem deixada pelo técnico aos jogadores

Treinador foi especialmente duro ao intervalo em relação ao comportamento dos jogadores no jogo com o Paços e exigiu reação imediata.

O intervalo do duelo entre o Braga e o Paços de Ferreira, na quarta-feira, na Pedreira, foi especialmente duro para os jogadores.

Segundo apurou O JOGO, Carlos Carvalhal deu um murro na mesa, desagradado com o comportamento da equipa bracarense, e puxou as orelhas aos jogadores, exigindo-lhes uma reação imediata na partida e também no que resta jogar da temporada. O treinador foi particularmente crítico, como ainda não tinha sido esta época.

Apesar de o Braga ter interrompido a série de duas derrotas consecutivas no campeonato, o empate registado com os pacenses não resultou na retoma esperada. Nos últimos nove jogos, a equipa minhota obteve apenas dois triunfos e hipotecou a possibilidade de terminar no pódio, num lugar de acesso à Liga dos Campeões.

Agastado com a exibição do Braga na primeira parte do jogo com o Paços de Ferreira, Carlos Carvalhal apelou ao brio dos jogadores e falou na motivação intrínseca de vestir a camisola arsenalista

Perante o rendimento da equipa na primeira parte, período em que o Paços de Ferreira chegou à vantagem com relativa facilidade, Carlos Carvalhal apelou ao brio dos jogadores e à motivação intrínseca de vestir a camisola arsenalista, sobretudo quando se aproxima a disputa da Taça de Portugal, frente ao Benfica. Prova da insatisfação do treinador, e do puxão de orelhas em relação ao comportamento dos atletas, foram as três substituições operadas ao intervalo, algo inédito esta temporada, isto depois de Carvalhal ter feito a primeira vítima ainda no decorrer da primeira parte, com a saída de Piazon para a entrada de Galeno. De referir que as mexidas efetuadas no descanso (saíram Castro, André Horta e Rui Fonte e entraram João Novais, Gaitán e Abel Ruiz) não resultaram em qualquer mudança tática significativa para a segunda parte.

A marcar passo ao longo das derradeiras semanas, o Braga tarda em ultrapassar a pontuação registada na última época (60 pontos contra os atuais 59), tendo adiado essa possibilidade para o dérbi minhoto com o Gil Vicente, em Barcelos, depois de amanhã. Ontem, o plantel iniciou a preparação para a antepenúltima jornada da Liga NOS.