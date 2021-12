Carvalhal desconhece reunião com o Flamengo: "Não tenho nada a acrescentar"

Imprensa brasileira deu conta de um possível encontro entre os dirigentes do Mengão e o treinador arsenalista

Carlos Carvalhal continua a ser apontado como um dos alvos do Flamengo e a Imprensa brasileira, concretamente o "Globoesporte", falou de uma reunião marcada entre o treinador arsenalista e os dirigentes do Mengão presentes em Portugal (Marcos Braz e Bruno Spindel). Confrontado com o cenário, Carvalhal não se alongou, embora tenha negado qualquer reunião entre as partes.

"Reunião? Não sei de nada. E não tenho nada a acrescentar ao que já disse sobre o tema", cortou o treinador do Braga.