"Thank you, goodbye [obrigado, adeus]". Foram estas as únicas palavras de Al Musrati, médio do Braga, na flash interview após a vitória por 1-0 sobre o Farense e o momento tornou-se viral. Agora, Carlos Carvalhal deixou a sala de imprensa depois do jogo com o AEK com uma tirada a imitar o líbio.