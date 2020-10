Carvalhal: de uma dedicatória muito especial ao "azar" de Paulinho e Ricardo Horta

Treinador do Braga analisou o triunfo do Braga no arranque da fase de grupos da Liga Europa, frente ao AEK, por 3-0.

Mensagem inicial: "Fazer com que esta vitória seja muito dos adeptos - que cá estiveram e dos que não puderam vir hoje -, do meu vizinho, senhor Castro, que faz 93 anos e é um grande bracarense. Da equipa de 66, onde estava Binho e Zé Maria, dizer-lhes que a vitória é inteiramente para eles, no fundo a vitória que tiveram em 66 serviu de inspiração para o dia de hoje, principalmente para mim, porque estou atento a estas coisas".

Análise: "Vitória concludente, grande exibição, na linha que fizemos no porto, segunda parte no Santa Clara, Tondela e Nacional. Jogo muito poderoso, capacidade de pressão muito grande, reação à perda de bola, equilíbrio excelente, controlo de jogo. Oportunidades em cadência, resultado expressa-se no final, mas a cadência de oportunidades justificava se calhar ter esse desnível anteriormente".

AEK: "Vitória frente a adversário muito forte, recheado de internacionais, que empatou com PAOK recentemente e com um registo assinalável na Europa, foi a primeira derrota desde 2011, daí a minha satisfação, muito do mérito é da atitude e comportamento dos jogadores que interpretaram tudo muito bem".

Ricardo Horta e Paulinho andavam com azar na hora de concretizar, hoje marcaram os dois: "Sem dúvida que é importante, e mereciam. Há muito tempo que perseguiam golos, andavam a desperdiçar oportunidades flagrantes, que não são normais. Mereceram e ainda tiveram de esperar muito tempo, podiam ter feito antes. É importante para a confiança. Não ficaria de alguma forma triste se não marcassem, porque o comportamento coletivo foi brilhante, em tudo. Equipa com identidade marcante contra uma equipa que se fechou muito bem, sofrem muito poucos golos. Hoje quebrámos [o AEK]. Não sofriam desde 2017. Daí o reforço do que fizemos hoje, foi realmente algo de muito grande".