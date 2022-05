Carvalhal: "David Carmo e Ricardo Horta na Seleção, estou mesmo feliz"

Treinador, que deixou o Braga esta semana, reagiu à chamada dos ex-jogadores à Seleção portuguesa.

Carlos Carvalhal reagiu à chamada do defesa-central David Carmo e do avançado Ricardo Horta à Seleção portuguesa, dizendo que ficou "mesmo feliz" pela convocatória dos jogadores que treinou no Braga.

"David Carmo e Ricardo Horta na seleção nacional A. Estou mesmo feliz. Parabéns", escreveu o técnico, na rede social Twitter.

A dupla foi a grande surpresa na lista de eleitos, que foi anunciada esta sexta-feira. Portugal vai defrontar Espanha, Suíça (duas vezes) e República Checa para a Liga das Nações.

Carvalhal, recorde-se, deixou o comando técnico dos arsenalistas esta semana.