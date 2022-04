Carvalhal cumpriu promessa a Berna: "Faz-me recordar a minha estreia..."

Carlos Carvalhal, treinador do Braga

Treinador do Braga, justificou, após o triunfo sobre o Benfica (3-2), na 28.ª jornada da Liga Bwin, a primeira entrada do jovem médio na equipa A por, além da qualidade futebolística, sentir o emblema minhoto de forma entusiasta, tendo por isso sido compensado com um "prémio"

Estreia de Berna: "Ele não entra para eu colecionar mais um jogador da formação. Ele entra porque eu tinha-lhe prometido que o meteria, nem que fosse um minuto. Além de ser um excelente jogador, é um miúdo espetacular, que me emociona. É um bracarense total e que vive o clube de uma forma apaixonada. Quando fomos jogar a Arouca, acabou o jogo e reparei que ele estava junto à claque e que se abraçou aos jogadores que entraram com uma alegria que parecia que tinha sido ele [a jogar]".

A emoção e a memória: "Esta é das tais situações que me faz recordar a minha estreia no Braga. Fui sempre do clube e senti essa emoção. E hoje foi o dia em que, de todos os jovens que tivemos a oportunidade de meter, mais me emocionou por ele ser um miúdo espetacular e ter um amor e um fervor ao clube muito grande. Está o prémio dado, só espero que agora ande da perna para merecer ter consequência, porque tem qualidade para isso."