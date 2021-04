Carvalhal conta episódio insólito: "Imagina que o treinador que vais substituir foi preso..."

Treinador do Braga escreveu carta no "The Coaches Voice", site site onde os treinadores contam muitas das suas experiências durante as carreiras.

Besiktas foi o maior desafio da carreira: "Por que foi tão difícil? Imagina isto: assumes um clube num momento crítico porque o treinador que vais substituir foi preso e deste a tua palavra de que vais devolver o cargo assim que sair da prisão. Foi desta forma que comecei no Besiktas. Estava a trabalhar com a equipa técnica que pertencia ao antigo treinador, num país em que ninguém me conhecia e sem dominar a língua. Mas, três meses depois da minha chegada, os adeptos gritavam o meu nome."

Carvalhal ficou depois de o antigo treinador sair da prisão: "Eles sabiam que os adeptos não iam aceitar a minha demissão, principalmente porque íamos jogar com o Braga na fase seguinte da Liga Europa, o clube de minha cidade, que eu conhecia tão bem. A solução encontrada foi colocar o antigo treinador como diretor desportivo. Fiquei a trabalhar com um diretor desportivo que queria ser o treinador, os meus adjuntos eram dele e eu continuava sem dominar a língua, e por isso sem entender muitas vezes o que eles estavam a dizer."

Sheffield Wednesday: "Quando aceitei a proposta do Sheffield Wednesday, senti-me como se estivesse no paraíso. Antes da minha primeira conferência de Imprensa, as pessoas diziam: 'Carlos, prepara-te'. Mas eu pensei: 'estive na Turquia com 30 câmaras e 50 jornalistas a metralhar perguntas bem espinhosas. E sobrevivi'".

Balanço: "O meu caminho foi longo, vivi muitas vitórias e derrotas. Estou orgulhoso por ter subido na carreira ao ultrapassar muitos desafios pelo caminho, o que me deu uma experiência enorme e me deixou preparado para qualquer coisa."