Carvalhal considera "muito ingrata" derrota na Moldávia: "Quem tem 12 remates..."

Declarações do treinador do Braga em reação à derrota, por 2-0, na visita ao Sheriff, em jogo da 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final da atual edição da Liga Europa

Análise: "Tivemos, desde o início, a intenção de fazer golo. Fomos sempre crescendo, crescendo, fizemos uma segunda parte melhor do que a primeira. Terminámos muito bem. O Matheus não fez uma defesa. O penálti surgiu do nada e o segundo golo é originado por um erro individual. Estivémos sempre por cima, com bola, a tentar desestruturar o adversário, o que não era fácil, pois estavam muito metidos atrás. Tivemos oportunidades suficientes [para marcar e vencer]. Foi um jogo extremamente ingrato. Fomos melhores e tudo aconteceu ao contrário, em função do que fizemos dentro de campo. Quem tem 12 remates contra dois, três [foram oito de acordo com o site da UEFA]... Em quase todas as modalidades se ganhar com esta diferença de estatísticas."

Segunda mão: "Isto não está fechado. Mantemos a expectativa de passar à próxima fase [da Liga Europa]. Não damos isto como perdido. Temos competência para seguir em frente. Falamos com os jogadores e os jogadores também falaram no balneário. Vamos fazer, na [próxima] quinta-feira, uma noite à Braga com os nossos adeptos e, com competência, vamos procurar passar a eliminatória."

Possibilidades: "O jogo de hoje foi extremamente ingrato para o que foi feito. Merecíamos muito mais. Vamos procurar reagir da melhor forma contra o Tondela e preparar a próxima mão. Nada está perdido, vamos com tudo e reverter a desvantagem. Nem que tivéssemos só um por cento de possibilidade. Temos mais do que isso, mas mesmo que não, íamos agarrar-nos com todas as forças."