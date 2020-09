Carvalhal confirma: dois jogadores em dúvida até à hora do jogo no Dragão

Paulinho, jogador do Braga, em dúvida para o jogo do Dragão

Avançado tem uma mialgia no adutor esquerdo e médio brasileiro apresenta desconforto muscular

Carlos Carvalhal tem duas grandes dúvidas para o jogo deste sábado, no Dragão, com o FC Porto. O treinador do Braga ainda não sabe se poderá utilizar o médio Fransérgio e o avançado Paulinho no primeiro encontro do campeonato. Paulinho tem uma mialgia no adutor esquerdo e Fransérgio apresenta desconforto muscular.

Foi o próprio Carvalhal que, na conferência de antevisão do jogo com o FC Porto, revelou o estado clínico dos jogadores. "Treinaram esta manhã, mas estão em dúvida até à hora do jogo. Vão ficar em suspenso até à hora do jogo. Só em cima da hora é que termos uma resposta definitiva", adiantou o técnico da equipa bracarense que lamentou a ausência de Gaitán.

"Está fora com uma lesão de, no mínimo, quatro a cinco semanas. Lamento muito pelo jogador, porque é um excelente jogador, uma excelente pessoa, temos outros disponíveis e não nos podemos lamentar pelos ausentes", disse sobre o argentino que recupera de uma lesão muscular na coxa direita.