Carvalhal confirma castigo a Iuri e fala do pedido de renovação dos sócios

Iuri Medeiros foi expulso frente ao Rangers e vai falhar o jogo com o Estoril "para fazer uma reflexão".

Mensagens dos sócios nas redes sociais, pedindo a renovação: "Fico agradado por estarem com a equipa e os jogadores têm feito tudo para que os adeptos sintam orgulho. A equipa tem evoluído, com um nível altíssimo e com coesão. Estamos unidos e focados. E o treinador não foge à regra. Tive oportunidade de sair a meio da época, numa situação que era financeiramente vantajosa para mim, mas fiquei. Seria confortável para mim ter abandonado o Braga e ir para uma zona de conforto, mais fácil e cómoda. Mas não o fiz, porque estou focado desde o início no Braga e estou aqui por razões sentimentais. Mais tarde explicarei a razão de ter optado pelo Braga [n.d.r. no início da época 2020/21] quando tinha o Flamengo naquela altura. Estou aqui com um espírito de missão e estou grato aos jogadores, ao clube, ao presidente e a todo o staff. Só tenho uma palavra: gratidão. São dois anos fantásticos a nível desportivo."

Iuri Medeiros: "Não vai estar no jogo com o Estoril para fazer uma reflexão. Cometeu um erro. A partir da próxima semana será opção. O Kodisang será convocado."