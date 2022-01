Carvalhal com reforços de inverno? "Podemos encará-los como tal..."

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin e agendado para as 20h30 de sábado.

Francisco Moura, Castro e David Carmo: "O Castro já esteve no banco no último jogo, o David Carmo está a treinar sem qualquer tipo de limitação há uma semana, depois de mais de 300 e tal dias de paragem. Não está em condições de competir. Já o Francisco Moura, está".

Leões fortes na defesa: "Uma das mais-valias do Sporting é a sua consistência defensiva. Foi essa a base do campeão nacional, tem um processo defensivo muito consolidado. Sofrem muito poucos golos, estão entre as equipas que menos sofrem. Pontualmente pode sofrer um golo ou outro, mas são muito consistentes".

Reforços de inverno: "Se David Carmo e Castro são reforços de inverno? Podemos encará-los dessa forma, tal como também serão o Galeno e o Iuri Medeiros. São jogadores que ainda não têm correspondido com aquela frequência desejável. Temos a noção de que tendo esses jogadores disponíveis o nosso nível qualitativo vai subir significativamente. Amanhã na convocatória vão estar muitos jovens da formação. Trata-se de uma aposta do clube, para que se tornem presenças assíduas na equipa, tal como o Bruno Rodrigues, o Vitinha e o Moura. Esse é o caminho do Braga. A nossa responsabilidade é lutar pela vitória nos jogos todos. Jamais vou refugiar-me nos jovens para justificar resultados. O jogo de amanhã será uma oportunidade para os mais jovens, no sentido de se afirmarem. Em 20 da convocatória, vão estar muitos jogadores vindos da formação."