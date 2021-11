Carlos Carvalhal: "Buscas? Não afeta nada. É um assunto no vazio"

Na antevisão ao jogo com o Midtjylland para a Liga Europa, o treinador dos bracarenses comentou as buscas à SAD, garantido que "desvaloriza completamente" esse assunto

Perspetiva para o jogo: "É um jogo em que teremos de estar ao nosso melhor nível para conseguir vencer. Temos de estar a um nível muito alto, contra uma equipa que ataca bem e com muitos jogadores, remata e cria muitas oportunidades de golo. É sempre preciso muito cuidado. Mas reconheço que temos também capacidade para ferir qualquer adversário e marcar golos. Estamos apostados para que isso aconteça. Focados, fundamentalmente, não de forma alguma no empate, por isso seria completamente ilógico. Ao longo do nosso percurso e no histórico do Braga nos últimos anos, vimos com respeito muito grande pelo Midtjylland, mas com vontade de levar os três pontos."

Ausências: "Não me preocupo absolutamente nada. Tenho aqui o Tiago ao meu lado, é um guarda-redes muito experiente, com muitos jogos de I Liga e internacionais também. Que trabalha sempre no top, Tenho totalíssima confiança no Tiago - e sim, vai jogar amanhã. Sobre a linha defensiva, são circunstâncias...Hoje estivemos a falar porque há uma situação relacionada com as substituições, para ver se se mantém as cinco substituições ou as três. É claro que as cinco substituições são muito importantes porque o calendário aperta muito e a intensidade competitiva é grande. Não se falou nada das duas lesões dos cruzados no jogo com o Benfica com o Braga e são motivadas pela densidade competitiva que existe, são os riscos de se andar a jogar em quarto ou três em três dias. A nossa confiança é igual para todos os jogadores. Há um que está a jogar e tornar-se evidência e até primeira página de jornais e por qualquer motivo sai da equipa e o o que entra que estava na sombra passa assumir protagonismo idêntico e até melhor. Isto acontece em todas as equipas do mundo. A confiança é total. Com a lesão do Sequeira fizemos um reajuste atrás no sentido de colocarmos o Diogo à esquerda, foi bem-sucedido e ficamos satisfeitos; e ficamos também muito satisfeitos com um jogador que passou despercebido em função dos quarto golos do Vitinha, que foi o Bruno Rodrigues que fez uma exibição muitíssimo boa e segura e passou despercebido em função dos golos que o colega marcou. É um jogador da formação e vai avançar também para o onze."



Buscas: "Não afeta nada. As buscas temos de as desvalorizar, foram a vários clubes pelo que soube. É um assunto que está muito no vazio e não tem correspondência absolutamente nenhuma para o grupo. Ninguém conversou sobre isto, estamos focados no jogo, é uma situação que acaba por ser normal dentro de uma investigação alargada. Desvalorizamos completamente esse assunto e estamos focados, sim, em vencer o nosso jogo."



Vitor Oliveira: "É um bom menino, de Cabeceiras de Basto, vem de um meio rural, tem boa índole e personalidade. Há um trabalho que tem de ser feito, tem de levar nas orelhas, volta e meia, para baixar a crista mas faz parte do nosso trabalho, de o colocar na rota certa. Tem tido um comportamento muito bom e é assim que queremos que se mantenha, com humildade, de trabalho. Ele sabe se perder a capacidade agonista vai jogar para a distrital. A jogar assim pode chegar a muito bom nível."