"Benfica fez uma gestão contra o Bayern a pensar neste jogo com o Braga"

Declarações do treinador do Braga em reação à goleada (6-1) sofrida na visita ao reduto do Benfica, relativa à 11.ª jornada da Liga Bwin, em Lisboa

Mudança de estratégia: "Procuramos juntar [as linhas], mas mesmo assim tivemos sempre ousadia na frente para avançar e fazer pressão. O sinal ao intervalo não foi esse. Foi para fazer um pouco mais de resguardo na pressão vertical para não abrir tanto a equipa e esperar pela pressão lateral. Com o resultado de 4-1 ao intervalo, tudo ficou complicado. O Benfica demonstrou grande eficácia, tem jogadores de grande nível, quando têm uma oportunidade [para marcar] não desperdiçam. Para mim, os jogadores do Braga tentaram fazer o que lhes pedimos, mas não tiveram capacidade porque faltou energia, reflexos, movimentação mais rápida, entreajuda na linha defensiva. Meio metro dado contra o Benfica avolumou o resultado para números que não são bons, não representam a diferença entre as equipas. Hoje, o Benfica foi muito melhor."

Superar a queda: "Esta foi a nossa segunda derrota no campeonato. Não tenho dúvida que a equipa vai fazer um bom percurso nas competições. A próxima paragem [do campeonato] é importante, primeiro. Depois, digo aos jogadores que assumo a responsabilidade. Eles fizeram o que lhes foi pedido. É importante também que eles percebam a nossa identidade. Há causas para que a equipa não tenha correspondido. O Benfica jogou antes de nós na última semana. Jogamos hoje como jogaremos contra qualquer adversário. O Benfica fez uma gestão muito bem feita [contra o Bayern] a pensar neste jogo. Colheu os frutos dessa gestão. Nós não o fizemos porque tínhamos aspirações em ficar no primeiro lugar do grupo da Liga Europa. É só entender isto, meter na cabeça dos jogadores e deixa-los tranquilos. Vamos aparecer com energia renovada após a paragem."