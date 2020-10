Carvalhal avalia estreia de Gaitán: "Sabemos que pode fazer mais..."

Treinador do Braga comentou a estreia oficial de Nico Gaitán, logo a marcar, bem como as lesões de Sequeira e Galeno.

Contas no grupo: "Vamos ter uma semana de segunda-feira com o Famalicão, quinta com o Leicester e domingo na Luz. Temos gerido a equipa e temos vários jogadores que podem jogar como o João Novais, o Rolando, o Zé Carlos, o Abel Ruiz, o Tormena entrou na ponta final e isto colmata qualquer ausência. O Sequeira tem uma lesão muscular, normalmente fica de fora uma semana. O Galeno tem o joelho inflamado e vai fazer um exame, vamos tentar recuperar os dois jogadores para o jogo com o Benfica".

Análise da estreia de Nico Gaitán: "Esteve bem. É um excelente jogador, não está no máximo da sua condição, tem de ser bem gerido e o que importante é que seja útil, no máximo da sua capacidade. Mas não temos pressa com ele. Fez 60 minutos de bom nível, mas sabemos que pode fazer mais, tal como a equipa pode fazer mais e melhor".