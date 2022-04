Carvalhal, a vitória sobre o FC Porto e uma análise: "Para isso que se contratem mágicos..."

Declarações do treinador do Braga, no final do encontro com o FC Porto (1-0), referente à 31ª jornada da Liga Bwin

Reação à vitória: "Antes de mais, uma palavra e um abraço fortíssimo aos meus jogadores. Foram fantásticos, com coesão e vontade de ganhar. Dedico-lhes a vitória. O FC Porto não perdia há 58 jogos. Queríamos ter pressionado mais à frente, no início da construção do FC Porto. FC Porto coloca sempre muitos jogadores entre linhas. Queríamos jogar com duas linhas de quatro. Travámos a dinâmica do FC Porto. Nunca viram um jogador nosso no chão. Fomos positivos no jogo. Defendemos o golo, mas sempre procurando o segundo. Tivemos oportunidades e o FC Porto também. É muito difícil bater este FC Porto. Igualámos os pontos do ano passado, com todas estas coisas. Conseguimos três pontos valiosos. Vamos tentar fazer o melhor."

Braga mais defensivo? "Somos defensivos em função da qualidade do adversário. O adversário tinha quatro jogadores atrás. Mantivemos o 4-4-2, tentámos sempre manter a pressão com o Abel e com o Horta. Não o conseguimos em pleno, mas conseguimos. Se o jogo pedisse transição, tínhamos de as fazer. Se não pudéssemos, ficávamos com a bola e levávamos o jogo para a largura. Temos um mérito tremendo. O FC Porto não perdia há 58 jogos e será por alguma coisa, de certeza."

Processo de construção: "As coisas têm uma lógica construtiva. Há uma lógica de construção. As coisas não nascem feitas. Não é possível colocar miúdos e menos utilizados a jogar quinta e domingo. Conseguimos que as nossas equipas fossem em crescendo. É impensável fazer uma transformação, com miúdos da formação e outros que não jogavam tanto. Na altura, em dezembro, não tínhamos andamento. Quando o calendário serenou, a ideia de jogo foi mais bem assimilada, os miúdos cresceram, os mais intermitentes foram assumindo. Para isso que se contratem mágicos e não treinadores."