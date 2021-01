Carvalhal após vencer o Benfica: " Viemos para Leiria com hotel marcado até sábado"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, depois da vitória na meia-final da Taça da Liga, por 2-1, frente ao Benfica

Os 100 anos: "Queríamos muito ganhar este jogo. O clube completou 100 anos há dias e queríamos muito dar esta prenda aos nossos adeptos, que infelizmente hoje não puderam estar presentes".

Sobre o jogo: "Foi um jogo difícil perante uma equipa de top, das melhores no nosso contexto. Mas fizemos um grande jogo. Cheguei ao fim com a sensação de que ganhámos bem. Na primeira parte houve oportunidades de um lado e de outro; na segunda parte, tirando uns dez minutos, nunca perdemos o controlo do jogo e conseguimos fazer o segundo golo, enviando pelo meio duas bolas ao poste. Justificámos a vitória".

Sobre Weigl: "Complicou-nos um pouco ter sido um terceiro médio. Ficámos um pouco surpreendidos, mas ao vermos a constituição da equipa do Benfica percebemos logo que isso poderia acontecer. Falei antes com os jogadores sobre isso e, por isso, foi importante a ação do Fransérgio, a fazer de ponta de lança quando tínhamos a bola e depois de médio quando não a tínhamos, de modo a equilibrar. Foi por aí que equilibrámos o jogo, atuando com grande segurança".

Sobre Paulinho: "O Paulinho vem de uma aparagem... Não sabíamos se estaria disponível para este jogo, mas ele disse-me hoje que gostaria de estar pelo menos no banco e que se fosse necessário até entraria. Tinha essa vontade. Depois de dois treinos de readaptação, entrou muito bem e nós estamos muito satisfeitos com o comportamento dele e dos outros".

Sobre a final: "Vamo-nos preparar da melhor forma para o jogo de sábado. Vamos fazer a recuperação e já estamos habituados a isso. Gostaríamos de ter mais um dia para descansar, mas vamos apostar tudo para vencer a Taça da Liga. Viemos para Leiria com hotel marcado até sábado, a pensar nisso. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ganhar. Não tem nada a ver com o Braga, mas quero também mandar um abraço aos meus jogadores do Rio Ave na época passada, que mereciam estar nesta final four".