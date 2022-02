Carvalhal antes do Sheriff-Braga: "O efeito surpresa já desapareceu"

Carlos Carvalhal quer vencer na Moldávia e decidir eliminatória em Braga

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, disse esta quarta-feira querer vencer o Sheriff, na quinta-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos da Liga Europa, considerando que a eliminatória será decidida em Braga.

Questionado sobre o facto de o adversário não jogar desde dezembro do ano passado, devido à paragem de inverno das competições internas, só retomadas este mês, poder ter influência na eliminatória, o treinador alertou para a qualidade do Sheriff e referiu que o Sporting de Braga tem de fazer o seu jogo.

"Só depois saberemos. Temos de fazer o nosso jogo, sermos ambiciosos, organizados e com os olhos na baliza adversária. Queremos vencer, sabendo que será um adversário difícil, fez sete pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões. O efeito surpresa já desapareceu e o respeito é muito grande. Temos um conhecimento razoável da equipa, porque já não jogam desde início de dezembro, e muita vontade de ir a jogo e vencer", disse.

O Braga já foi eliminado das taças da Liga e de Portugal, competições em que atingiu as finais na época passada, tendo mesmo vencido a última, mas Carlos Carvalhal recusa que a Liga Europa possa assumir outro valor por isso.

"De forma alguma. Olhamos para todos os jogos para tentar vencer. Só ganhámos em Alvalade [Sporting], no Dragão [FC Porto, na época passada] ou Luz [na época passada], porque quisemos ganhar. E vencemos outros jogos importantes. Na Liga Europa vamos querer fazer o mesmo, seja qual for o adversário. Esse é o padrão desde que ingressámos no clube", disse.

Carlos Carvalhal destacou ainda que o Sheriff venceu em casa do Real Madrid na fase de grupos da "Champions", pelo que "não se pode fazer a pergunta" se os minhotos vão "resolver aqui a eliminatória".

"[O Sheriff] Não tem nome, mas tem competência. Ambas as equipas têm a ambição de passar à próxima fase, o Sheriff, alicerçado também no que fez na "Champions", pensa com legitimidade que pode passar, mas nós acreditamos muito em nós, na qualidade do nosso jogo. A eliminatória vai ficar decidida em Braga. Queremos, se possível, garantir uma vantagem, mas em Braga será um jogo altamente disputado. Os nossos adeptos podem ser determinantes na eliminatória", disse.

O Braga e Sheriff defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio do Sheriff, em Tiraspol, jogo que será arbitrado por Danny Makkelie, dos Países Baixos.