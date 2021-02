Carvalhal antes do jogo com o FC Porto: "Sei como reagem aos resultados negativos..."

Treinador do Braga avalia o momento do FC Porto e diz que a sua equipa está preparada para enfrentar um adversário ferido.

Análise da primeira metade da Liga: "O rescaldo da primeira volta é fantástico. Só uma equipa na verdadeira aceção da palavra conseguiria este rendimento em todas as frentes. Vamos tentar melhorar na segunda volta, porque o melhor está sempre para vir."

Jogo com o FC Porto: "A nossa filosofia passa por imprimir sempre a máxima energia no próximo jogo, que, neste caso, é com o FC Porto. É um adversário difícil, muito forte e tem um treinador extremamente competente. Temos cem por cento de ambição para discutir os três pontos desde o primeiro minuto. O Braga não tem receio. Conheço bem o FC Porto, porque joguei lá e sei como reagem aos resultados negativos. Estamos à espera de uma reação forte e, ao mesmo tempo, estamos preparados para ela."

Comportamento do Braga: "O Braga tem evoluído desde a primeira jornada. Aliás, só não evoluiu mais, porque o plantel não tem tido a oportunidade de treinar. Estamos há semanas consecutivas sem fazer um treino aquisitivo devido à acumulação de jogos. Mas a identidade da equipa é forte e isso tem permitido uma solidez de resultados. No entanto, gostaríamos de estar a outro nível em termos de maturidade tática. Seja como for, não há razões para duvidar da equipa. Sentimo-nos bem, fortes e com capacidade para discutir os três pontos."

Lesões de Sequeira e Castro: "O Sequeira treinou ontem no campo, deu uma resposta muito positiva e hoje, se voltar a responder bem, poderá estar incluído no grupo. O Castro não treinou ainda, mas hoje vai ser reavaliado; se responder bem, poderá estar também incluído."

Alterações na equipa: "Devo dizer que não há nenhum treinador que queira fazer rotatividade. Todos querem avançar com o onze mais forte, mas quando há jogos de três em três dias os jogadores não recuperam totalmente e, em determinada altura, entram em risco de lesão. Temos indicadores de quem está minimamente preparado para jogar. No fundo, somos obrigados a fazer alterações para preservar os atletas."