Carvalhal antes do FC Porto-Braga: "Um adversário com selo de qualidade Champions League"

Carlos Carvalhal respondeu a perguntas da comunicação do Braga sobre a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, com o FC Porto. O jogo é esta quarta-feira

Ambição do SC Braga: "Um dos grandes desafios do Braga é tentar colocar o máximo de jogadores nas seleções principais dos seus países, este é um desafio muito grande. Conseguimos colocar o Paulinho e o Sequeira na seleção. É um trabalho conjunto e fundamentalmente dos jogadores."

Com os três grandes: "Quando o Braga num futuro próximo, conseguir fazer, nas paragens das seleções, com que 50 por cento dos jogadores do plantel que normalmente o Benfica, o Sporting e o FC Porto têm nas respetivas seleções, aí poderemos dizer que estamos a subir de patamar e que estamos perto destas equipas. Até lá, cumpre-nos a nós reduzir essas diferenças, valorizar os nossos jogadores, ajudá-los a ser cada vez melhores, ajudar os nossos jogadores a chegar às diversas seleções e fazer com que o Braga seja competitivo dentro do campo."

A Taça com o FC Porto: "Amanhã, dentro do campo, o Braga vai estar onze contra onze a disputar o jogo e com uma vontade muito grande de chegar à final da Taça, percebendo que vamos jogar contra um adversário muito difícil, com selo de qualidade de Champions League".