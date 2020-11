Carvalhal antes do Benfica: "O que os meus jogadores fizeram roça o brilhantismo"

Treinador do Braga elogia a capacidade da equipa para responder a um ciclo tremendo de jogos e vai à Luz discutir a vitória com o Benfica.

O Braga já está com o pensamento voltado para o Benfica, adversário que vai defrontar este domingo, na Luz, três dias depois da pesada derrota em Inglaterra, frente ao Leicester. Apesar de antever dificuldades, Carlos Carvalhal entende que a equipa minhota vai apresentar-se ao melhor nível.

"Desde o início do campeonato assumimos que íamos tentar vencer todos os jogos e ser competitivos. É isso que temos feito. Vamos encontrar um Benfica de elevado nível mas as expectativas são vencer e discutir os três pontos. Temos muitíssimo respeito pelo Benfica mas nenhum receio", indica o treinador do Braga, seguro de que a equipa não vai ser subjugada pelos encarnados. "Os jogos no Dragão, Alvalade e Luz são, teoricamente, os mais difíceis do campeonato, independentemente das circunstâncias. O Benfica está forte, tem uma grande equipa e um grande treinador, mas o Braga tem igualmente uma grande equipa".

O Braga chega à sétima jornada como a equipa mais rematadora do campeonato, um dado que deixa o treinador confiante num bom resultado. "Vi com agrado as estatísticas. Em Inglaterra, o Brendan Rodgers [treinador do Leicester] fez um grande elogio ao Braga, algo que já tinha acontecido com o João Pedro Sousa [treinador do Famalicão]. A nossa equipa tem um cariz ofensivo e tem deixado uma marca de qualidade".

A deslocação à Luz encerra uma fase sobrecarregada de calendário, o que obriga Carlos Carvalhal a cuidados suplementares na gestão da equipa. "Vamos ver os jogadores que estão mais aptos para corresponder às exigências. Estamos num ciclo de jogos tremendo, tal como o Benfica, e as pessoas não têm a noção do que é gerir atletas com jogos de três em três dias. Estamos apostados em terminar o ciclo da melhor forma possível. O que os meus jogadores fizeram até agora roça o brilhantismo".