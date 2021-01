Carvalhal alerta: "Torreense teve a última derrota em fevereiro do ano passado"

Treinador do Braga elogia o Torreense, líder sem derrotas da Série F do Campeonato de Portugal, e pede atitude competitiva à sua equipa

O Braga não está à espera de facilidades no jogo com o Torreense, líder invicto da Série F do Campeonato de Portugal, e por isso Carlos Carvalhal fala em apresentar a melhor versão dos minhotos para evitar surpresas na Taça de Portugal.

"O Torreense é um adversário incómodo, que teve a última derrota em fevereiro do ano passado. É uma equipa que tem ganho de forma confortável e com poucos golos sofridos Sabemos quais são as dificuldades que nos podem criar", projetou o treinador do Braga em declarações aos meios do clube. "Jogamos em casa, estamos na máxima força e sinto os jogadores confiantes. É uma oportunidade para o adversário se mostrar e o Braga terá de apresentar a sua melhor versão para igualar o Torreense em atitude. Estamos alertados e não vamos ser surpreendidos", apontou Carvalhal, dando como exemplo a forma como a equipa se apresentou nas eliminatórias anteriores, frente ao Trofense e o Olímpico Montijo.