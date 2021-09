Carvalhal admitiu dificuldades em Paços: "Não nos sentimos muito confortáveis"

Declarações do treinador do Braga, Carlos Carvalhal, depois do empate em Paços de Ferreira, na quinta jornada da Liga Bwin

O que é que faltou: "Falhou um pouco de intensidade, mais agressividade. Tivemos falta de eficácia. Tivemos quatro, cinco situações. Tínhamos de fazer golo. Fomos a equipa que criou mais oportunidades. Não sentimos o jogo equilibrado, não nos sentimos muito confortáveis. Mesmo assim, tivemos as melhores situações. Ainda assim, o resultado acaba por ser justo. Este adversário é diferente de todos os outros. Faltou dinâmica e eficácia."

A falta de intensidade: "A equipa foi agressiva em todos os jogos do nosso campeonato. A agressividade tem estado presente. Em determinados contextos, tem faltado. O Paços joga rápido, joga bem. Estávamos prevenidos para este tipo de jogo. Correspondemos. Há que melhorar na agressividade e na eficácia."

Intercâmbio de árbitros: "Eu tento melhorar a minha equipa, só."