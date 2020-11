Declarações do treinador do Braga após a vitória por 1-0 frente ao Famalicão.

Percurso: "Num contexto de cinco jogos de três em três dias, [são] seis jogos a ganhar, um dérbi [com Vitória de Guimarães], a ganhar a jogar com nove, matámos um borrego na Ucrânia [diante do Zorya, na Liga Europa]. Preparámos muito bem este jogo, escolhemos os jogadores mais frescos e fizemos um jogo a roçar o brilhantismo, diante de uma equipa boa, com bons jogadores e um bom treinador. Obrigámo-la a jogar no seu meio-campo, mais do que gosta, tivemos 60 e tal por cento de posse de bola, 20 e tal remates enquadrados, contabilizei quatro oportunidades claras em poucos minutos na primeira parte. Foi uma vitória sofrida pelas continências do jogo, mas inteiramente justa".

Elogios: "O Famalicão vai melhorar, o João Pedro foi o treinador revelação do ano passado e vai ser o treinador confirmação deste".

Arbitragem: "Não comento".

Terceiro lugar: "Não valorizo, a procissão ainda nem saiu do adro. Esperava ter mais pontos nesta altura, porque fizemos por merecer mais diante do FC Porto e Santa Clara. Na Liga Europa, estamos a fazer o nosso percurso, agora vou dormir e amanhã [terça-feira] começo a pensar em ir a Leicester vencer o jogo"

Ricardo Horta: "O Ricardo Horta não jogou porque não estava em condições de jogar. O Sequeira e o Galeno ontem [domingo] estavam completamente fora do jogo, mas temos um excelente departamento médico que os conseguiu recuperar. O Ricardo Horta não estará disponível para o Leicester e muito dificilmente jogará com o Benfica, mas vamos ver".

Gaitán: "O Gaitán está na pré-época, não contava que jogasse tanto tempo, mas a lesão do Ricardo Horta acelerou a sua utilização. Temos um grupo pequeno e temos de gerir isto com pinças. A intensidade competitiva é muito grande, jogar de três em três dias. O Moura e o Raul Silva fizeram 90 minutos na Ucrânia e, se os pusesse a jogar hoje, íamos ter problemas. Há que ter cuidado na gestão e com recuperações que não são completas".