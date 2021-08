Carvalhal aborda Fransérgio e revela conversa: "Tenho que lhe agradecer"

Declarações do treinador do Braga na antevisão ao jogo com o Sporting.

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Sporting e falou sobre Fransérgio. O médio brasileiro está a caminho do Bordéus, mas irá ser opção para o encontro da segunda ronda do campeonato. O treinador do clube minhoto revelou mesmo o teor de uma conversa que manteve com o jogador.

"Tenho que dar uma palavra ao Fransérgio, um grandíssimo profissional. Há conversações, é verdade, mas ele veio ter comigo e disse que é jogador do Braga e podia contar com ele a 200 por cento. Que está aqui para colaborar com a equipa até ao último segundo que cá esteja. Tenho que lhe agradecer esta postura. Não fiquei surpreendido, mas tenho de dizer isto publicamente, porque não é muito normal. Normal seria pedir para não jogar, resguardar-se. Grande campeão. Está convocado, muito por iniciativa dele, de querer ajudar o clube até ao último segundo. Enquanto o jogador for nosso, é nosso. Não há comentários a fazer. Há negociações, sim", afirmou aos jornalistas.

A partida com o Sporting tem início marcado para as 20h30 de sábado.