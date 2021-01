Declarações do treinador do Braga após o 5-0 frente ao Torreense, para a Taça de Portugl.

Ronaldo, experiente central do Braga, marcou o primeiro golo da equipa minhota na goleada por 5-0 frente ao Torreense, nos oitavos de final da Taça de Portugal. Após o encontro, Carvalhal foi questionado sobre o internacional português e se o mesmo estaria de saída neste mercado.

"Sei dessas notícias pelos jornais, são parecidas com as do Paulinho. Eu sei que os jornalistas fazem o seu trabalho e há fontes, que nunca dão a cara, mas nunca se falou que o Rolando ia sair, muito menos eu.", respondeu.

O técnico também comentou a estreia de Vítor Oliveira, jovem avançado de 20 anos que fechou as contas do jogo com um golo, de grande penalidade. "O Vítor é um miúdo que está a jogar na equipa B, que já tem treinado connosco, como outros, e se precisarmos dos seus préstimos, não nos vai deixar ficar mal. Tem características diferentes dos outros, sobretudo no ataque à profundidade e é um trabalhador incansável.", disse.

"Há sempre jogadores designados para marcar, mas foi o grupo que decidiu dar a possibilidade ao Vítor de marcar na estreia, o que fica marcado para o resto da vida. Isto é ter um bom espírito de grupo. Hoje, estou super feliz por tudo, pela forma como jogámos, pelos cinco golos, por não ter sofrido, pela estreia do Vítor e pelo seu golo", rematou Carvalhal.