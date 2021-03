Carvalhal, a saída de Paulinho e o Sporting: "Só uma hecatombe fará com que não seja campeão"

Treinador do Braga em declarações à RTP 3.

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, em declarações à RTP 3, considerou muito provável que o Sporting seja o campeão nacional de 2020/21, sendo que "só uma hecatombe" poderia alterar esse desfecho, na opinião do técnico.

"Só uma hecatombe vai fazer com que o Sporting não seja campeão", começou por dizer.

" [o Sporting] Tem muito mérito no que tem feito, é uma equipa sólida, ainda não perdeu e tem ganho os seus jogos. Em todos os jogos, de uma forma ou de outra, dá sempre a ideia que vão ganhar", acrescentou.

O treinador abordou ainda a saída de Paulinho para os leões.

"A saída de Paulinho era inevitável. O presidente António Salvador tem tido uma gestão muito rigorosa. O Braga tem de vender e realizar 15 milhões de euros todos os anos para ser sustentável, para ser saudável financeiramente", revelou Carvalhal.

"Estamos em pandemia, não sabemos o que vai acontecer no próximo mercado, a saída do Paulinho era inevitável. Foi uma transferência absolutamente fantástica. Desportivamente, com saída de Paulinho e a lesão do Iuri levámos um rombo no porta-aviões. Mas fomos capazes de nos reinventar. Há, por exemplo, um Abel Ruiz antes e outro depois do Paulinho. Transformou-se, ganhou confiança", disse ainda.