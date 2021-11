Carvalhal: "A outra opção seria jogar em contenção e, se calhar, perdíamos 2-0"

Declarações do treinador do Braga em reação à goleada (6-1) sofrida na visita ao reduto do Benfica, relativa à 11.ª jornada da Liga Bwin, em Lisboa

Mudança de estratégia: "Procuramos juntar [as linhas], mas mesmo assim tivemos sempre ousadia na frente para avançar e fazer pressão. O sinal ao intervalo não foi esse. Foi para fazer um pouco mais de resguardo na pressão vertical para não abrir tanto a equipa e esperar pela pressão lateral. Com o resultado de 4-1 ao intervalo, tudo ficou complicado. O Benfica demonstrou grande eficácia, tem jogadores de grande nível, quando têm uma oportunidade [para marcar] não desperdiçam. Para mim, os jogadores do Braga tentaram fazer o que lhes pedimos, mas não tiveram capacidade porque faltou energia, reflexos, movimentação mais rápida, entreajuda na linha defensiva. Meio metro dado contra o Benfica avolumou o resultado para números que não são bons, não representam a diferença entre as equipas. Hoje, o Benfica foi muito melhor."

Identidade intacta: "Os jogadores foram sempre honestos, trabalhadores, a tentar cumprir o plano, mas a energia não estava lá. Assumo a responsabilidade de ter querido vencer o jogo. A outra opção seria, se calhar, jogar mais em contenção, ter ficado mais atrás e perderíamos 2-0, porventura. Mantivemos a identidade e entendemos com um acidente de percurso. Foi um dia difícil para nós. O adversário está de parabéns pela vitória. A sobrecarga de jogos recaiu sobre este jogo. Estamos tristes. No futuro, o percurso vai ser bom, como foi o caminho até aqui."