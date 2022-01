Carvalhal, a expulsão e a ausência frente ao Sporting: "Temos as nossas estratégias"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, a contar para a 19.ª jornada da Liga Bwin e agendado para as 20h30 de sábado.

Sporting: "Jogar no campo do campeão nacional será um dos mais difíceis da época. O Sporting está a atravessar um bom momento, ainda não perdeu em casa e estamos à espera de uma equipa forte, que interpreta bem todos os momentos do jogo. Vamos com ambição de sempre, não nos atemorizando com o adversário. Vamos jogar com grande ambição e lutar pelos três pontos, sabendo que vamos ter pela frente um adversário difícil e que nos vai criar muitas dificuldades."

Expulsão frente ao Marítimo e suspensão: "Mantenho aquilo que disse a seguir ao jogo. Não insultei ninguém, nem fui mal-educado com ninguém. Apenas disse ao árbitro para equilibrar o jogo. Senti alguma injustiça não só pela minha expulsão mas também porque nesta época sempre tive uma atitude profilática em relação à arbitragem, sem comentar os trabalhos dos árbitros. Não merecia sequer ter sido expulso, quando muito merecia um cartão amarelo. Mas vou continuar a ter respeito pelos árbitros, jornalistas, dirigentes e jogadores, por todos os que estão ligados ao futebol."

Histórico desfavorável: "Como é sabido, Sporting, Benfica e FC Porto têm uma grande supremacia sobre as outras equipas em termos históricos e o Braga tem-se aproximado desses três clubes. Cumpre-nos continuar a procurar esse equilíbrio e por isso teremos de vencer o próximo jogo".

Derrota com o Marítimo: "Basta haver uma derrota para ficarmos preocupados. Já antes fizemos tudo para ganhar frente ao Famalicão. Apesar de ter sido um empate, custou muito aos nossos jogadores; depois, contra o Marítimo, tivemos uma predominância muito grande e o adversário, em três vezes que foi à nossa baliza, fez um golo. Vamos corrigir os erros que cometemos. Vamos tentar ser mais eficazes. Recordo-me que fizemos seis golos ao Arouca e quatro ao Vizela".

Ausência no banco: "Se a presença do treinador é importante?... É sempre importante, mas temos as nossas estratégias. Tenho uma liderança muito repartida, dando muitas responsabilidades aos adjuntos. Tanto o João Mário, como o Sérgio e o Orlando estão muito identificados com a equipa e vão fazer tudo para ajudar os jogadores a conseguir um bom resultado".