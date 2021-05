Carvalhal: "A diferença para os grandes está a ser atenuada de ano para ano"

Treinador do Braga faz um balanço positivo da época, mesmo admitindo que no último terço do campeonato havia a expectativa de a equipa acompanhar o Benfica e o FC Porto.

Abordagem à última jornada: "O Braga entra em qualquer jogo para lutar até ao limite das suas forças pela vitória. É assim em jogos particulares, por isso terá que ser assim em jogos oficiais. A intenção é ganhar o jogo e abordá-lo de uma forma positiva. Compete-nos ser competitivos."

Gestão do onze a pensar na Taça: "Vamos apresentar uma equipa competitiva, como sempre o fizemos. Não há titulares e suplentes no Braga e confio em todos os jogadores. Posso dizer que alguns vão repetir a titularidade do último jogo. Vamos ser competitivos, até para salvar a integridade da competição."

Análise da época: "Fomos uma equipa com um futebol de iniciativa, ofensivo, audaz e que foi reconhecida positivamente pelos treinadores e crítica. Causa mais desgaste ser uma equipa que tem iniciativa do que ser uma equipa de espera; a taxa de esforço é maior. Com quatro competições pela frente, fizemos uma boa prestação na Liga Europa, com um futebol positivo, e saímos da prova perante um semi-finalista. Na Taça da Liga jogámos a meia-final com o Benfica e fomos à final. No campeonato podiamos ter feito mais pontos, sobretudo no segundo terço da prova. A equipa sofreu muito desgaste na Europa em janeiro e nunca se sabe se o esforço virá a curto ou a médio prazo. Pagamos essa esforço no período terminal da época, mas agora estamos num patamar difererente em relação ao que estávamos há algumas semanas. Foi um percurso muito bom até determinada altura da época. Por último, vencer a Taça de Portugal é um objetivo, numa prova em que eliminámos o FC Porto em duas mãos."

Nível exibicional no último terço da época: "Depende sempre da perspetiva de análise. As análises são normais em função dos resultados. Devo dizer que a equipa mudou um pouco a sua configuração e as dinâmicas são outras, porque houve baixas que descaraterizaram a equipa. No entanto, creio que a competitividade da equipa vai ser suficiente para terminar bem a época e vencer a Taça de Portugal."

Meta pontual e crescimento da equipa: "Quando chegámos ao segundo e terceiro lugares havia a expectativa de acompanharmos o Benfica e o FC Porto. Reconheço que havia essa expectativa e a equipa sentiu uma quebra, que podia ter sido no início ou no meio da competição. A questão de gestão das expectativas é que cria alguma frustração. A diferença do Braga [para os três grandes] está a ser atenuada de ano para ano. São passos que estão a ser dados e na próxima época temos que continuar assim até estarmos equilibrados com essas equipas. Vamos fazer reflexões e ver o que correu menos bem, tentando fazer melhor para o ano."