Carvalhal, a diferença para os adversários e uma certeza: "Mesmo nestas dificuldades..."

Treinador do Braga volta a afirmar que o emblema minhoto joga "sempre em desvantagem perante os adversários".

Mais tempo para preparar os jogos? "A nossa aposta foi não negligenciar jogo nenhum nem competição nenhuma, foi o que prometemos aos nossos adeptos. Jogar todos os jogos para ganhar. Hoje jogámos para ganhar, como fizemos no primeiro jogo. O adversário foi mais forte, temos de lhes dar os parabéns, mas fizemos o nosso papel, lutar no limite das nossas forças em todas as competições. Saímos de cabeça erguida, vamos agora encarar o campeonato. Se gostaria de continuar na Liga Europa? Gostaria, sim, gostaria de sentir as mesmas dificuldades que temos sentido, já estamos habituados a elas."

Densidade/proximidade entre os jogos: "Já o tenho dito, não tem a ver com a densidade de jogos, - venham os jogos a meio da semana -, tem a ver com a proximidade de jogos. Não me importo de fazer cem jogos numa época, desde que estejam espaçados mais de 72 horas de distância entre jogos, para haver recuperação minimamente completa."

Desvantagem perante os adversários: "Nós vamos jogar na Madeira no domingo e depois temos uma viagem para fazer para Braga e jogamos na quarta-feira com o FC Porto, veja lá o afastamento que temos. Ainda continuamos com esse processo, sempre em desvantagem perante os adversários. Jogam sempre com maior afastamento, não jogam em igualdade de circunstâncias. Contem connosco, vamos à luta, mesmo nestas dificuldades. O Braga tem sabido honrar cada jogo, é o que vamos continuar a fazer, mas estamos sempre em pé de desigualdade, não tenho dúvidas nenhumas."