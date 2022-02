Carvalhal, a ausência de Moura e a expulsão de André Horta: "Foi o que me disseram..."

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após o triunfo sobre o Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo da 22ª jornada da Liga Bwin.

Responsabilidade: "Os jogos são todos difíceis na I Liga e temos que perceber que os graus de dificuldade aumentaram pela responsabilidade do Braga. Esta vitória é fundamentalmente da equipa, dos jogadores que entraram, da massa associativa, fizemos uma segunda parte galopante."

Análise: "No final da primeira parte, o resultado era muito injusto, criámos duas claras ocasiões para fazer golo, mas ditou que estivéssemos a perder. Ao intervalo, retificámos algumas coisas, falámos com tranquilidade aos jogadores, ao contrário da última viragem em que fui muito agressivo, porque percebemos que não era uma questão de atitude, mas de posicionamento. A equipa entrou bem na segunda parte, com as alterações melhorou imenso, foi uma segunda parte galopante, tivemos muitas oportunidades e foi uma vitória espetacular. Estreou-se o Buta, o 13.º jogador a estrear-se este ano, jogou o Rodrigo Gomes de início, estamos a preparar o presente e o futuro do Braga e são estas vitórias que ajudam ao crescimento da equipa."

Golo do Ricardo Horta de livre desbloqueia o jogo: "O jogo é feito disso, o Paços de Ferreira também teve o seu momento, quando não era expectável, porque tínhamos o jogo completamente controlado, sem tirar mérito ao Paços, mas pela beleza do golo, por ter sido o nosso capitão são coisas que ajudam a transformar os jogos."

Moura: "Sofreu um traumatismo no joelho, em Guimarães não fez uma boa primeira parte, está com uma ligeira dor, nos treinos o rendimento não estava a ser o melhor e entendemos poupá-lo."

Expulsão de André Horta: "Ele estava a trocar umas palavras com o [Marco] Baixinho e o árbitro pensou que estava a falar para ele, foi o que ele e o Ricardo [Horta] me disseram."