Carmo surpreendeu a equipa técnica e ganha músculo no Braga para usar braçadeira

Central passou por programa de fortalecimento muscular na recuperação e também ganhou maturidade. Respeitado no balneário.

Um ano de paragem devido a uma grave lesão no tornozelo direito transformou David Carmo, tanto a nível físico como psicológico.

No longo processo de recuperação, o central foi submetido a um programa de fortalecimento muscular, quer nas pernas como no tronco, e ficou com um corpo mais robusto.