Carlos Freitas avisa Fiorentina: "Paulo Oliveira não é rápido e a Al Musrati falta intensidade"

Carlos Freitas trabalhou no Braga e na Fiorentina, equipas que se defrontam esta quinta-feira na Conference League.

O Braga recebe esta quinta-feira a Fiorentina, em jogo a contar para a Conference League, e Carlos Freitas analisou a eliminatória entre dois clubes onde trabalhou, no Minho como Gestor Desportivo, em Florença como diretor-desportivo. Numa entrevista a uma rádio italiana, o atual dirigente dos belgas do Seraing revelou os pontos fortes e fracos dos arsenalistas.

Centrais lentos: "Os jogos entre a Fiorentina e o Braga vão ser muito equilibrados. O Braga atravessa um período positivo, eliminou o Benfica da Taça de Portugal e venceu [o Marítimo] no campeonato, mas a Fiorentina tem todas as condições para o criar em dificuldades. O ponto forte do Braga é o coletivo. Venderam o Vitinha ao Marselha, mas não perderam valor porque têm Abel Ruiz e Banza na frente. E eles continuam a marcar golos. O ponto fraco é a lentidão dos defesas-centrais, por exemplo, o Paulo Oliveira é experiente mas não é rápido. O Al Musrati é muito técnico no meio-campo, mas falta intensidade."

Dividido: "Nunca escondi o quanto a Fiorentina e Florença ficaram no meu coração. É difícil dizer para quem torço, tendo também trabalhado em Braga."

Crescimento do Braga: "O Braga chegou à final da Liga Europa em 2011, é a equipa portuguesa que mais cresceu nos últimos anos. Está em terceiro no campeonato depois de vencer o Benfica por 3-0. Teve dois apagões com o Sporting [na Taça da Liga e no campeonato]. O presidente António Salvador fez um excelente trabalho nos últimos 20 anos. É uma equipa que pode crescer ainda mais."