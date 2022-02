Carlos Carvalhal: "Transmitimos aos jogadores o que é um dérbi..."

Treinador do Braga não valoriza a superioridade arsenalista nos últimos anos em relação ao Vitória e refere que é um jogo especial, em que tudo pode acontecer

Dérbi do Minho: "Não há favoritos num dérbi, é um jogo de 50/50; dentro das quatro linhas é uma partida igual às outras, mas que tem uma carga emotiva diferente fora do relvado. Vimos de duas vitórias e vamos aparecer positivos. Trabalhámos muito nos dois últimos jogos, mostrámos união e soubemos sofrer como equipa. Espero um jogo difícil, contra um adversário difícil e que respeito muito."

Carga emocional por ser de Braga: "Sou treinador e tento ser racional, procurando vencer o jogo. Estar ao serviço do Braga é um momento especial, mas procuro fazer sempre o melhor e ser profissional. Temos que saber separar o lado emocional."

Superioridade do Braga nos últimos anos: "Não traz favoritismo. Joguei dérbis em muitos países e tanto eu como os treinadores adversários nunca admitimos o favoritismo de alguma das equipas. As hipóteses de vencer são as mesmas para os dois lados. O nosso foco no jogo é total. Transmitimos aos jogadores o que é a essência de um dérbi, apesar de todos já os terem jogado. Temos que ter consciência que o passado não ganha jogos e que não interessa nada a história; interessa sim o que se vai fazer no jogo."

Muitas saídas no mercado de janeiro e nenhuma entrada: "Quando fui contratado foram-me pedidas várias coisas, desde tentar vencer títulos, praticar bom futebol, apostar na prata da casa, fazer uma boa Liga Europa e valorizar os ativos. Fico contente ao ver que o Braga já terá faturado 50 milhões de euros em transferências em ano e meio. A aposta nos jovens é uma realidade e não é deste ano. Esta época houve uma remodelação da equipa e vamos com coragem para todos os jogos, sem me desculpar com o facto de termos muitos jovens. Também já tivemos 11 ou 12 casos de covid-19 e nunca me queixei. Arranjamos soluções e vamos jogo a jogo. Estamos em quarto lugar, continuamos na Liga Europa e tentamos extrair o máximo da equipa. Ter jovens é uma aposta do clube e não quero falar do meu futuro."

Vitória mais fraco com a saída do Edwards: "É uma pergunta para o treinador do Vitória. Nós vamos querer ganhar e penso que será um excelente jogo de futebol."

Possibilidade de jogar com dois pontas-de-lança: "Não modificamos a nossa forma de jogar, embora por vezes as dinâmicas sejam diferentes."

Situação de David Carmo: "Está a treinar normalmente e fez cerca de 70 minutos com o Rio Ave, na Liga Revelação, jogo a que assisti. O plano é tentar que faça 90 minutos na equipa B ou na de sub-23, de maneira a estar cada vez mais apto. Poderá fazer 90 minutos este fim de semana, vamos ver a resposta dele. Não há pressão extra para que volte, se demorar mais uma ou duas semanas não há problema. Podia até eventualmente convocá-lo para este jogo, mas não tem ainda ritmo competitivo suficiente."