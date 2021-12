Carlos Carvalhal: "Tivemos oito sub-21, seis da formação. Estamos a preparar o futuro do Braga"

Declarações do treinador do Braga, no final do encontro com o FC Porto (1-0)

Jogo: "Parabéns ao FC Porto. FC Porto entrou muito pressionante. Tivemos algumas limitações na composição da equipa. Normalmente jogamos com dois pés esquerdos, ultimamente com Raúl e Leite, antes o Sequeira. Em função das ausências, constituímos uma linha de três, todos eles com pé direito. Tivemos dificuldade de saída, nomeadamente do Tormena, com o pé direito, que teve dificuldades, por causa a pressão. FC Porto apertou muito bem. Conseguimo-nos libertar. Tivemos excelente oportunidade, pelo Moura. Já terminámos a primeira parte mais desinibidos, a jogar mais o nosso jogo. Os primeiros 5 minutos, na segunda parte, há canto, lançamento do FC Porto, mas depois jogámos o nosso jogo. Começámos a circular a bola, a meter a bola no chão, a enquadrar outras alternativas, o jogo fluiu. Foi um jogo interessantíssimo. Tivemos oito jogadores com menos de 21 anos, seis deles da formação, acabam cinco a jogar. Os meus parabéns ao Artur Jorge, ao Custódio. Todos têm feito um excelente trabalho. Os miúdos precisam de jogar a este nível. Mostraram extrema competência. Fizeram jogo muito bom, contra adversário poderoso."

Alterações: "Não vamos esquecer que tive de fazer gestão em relação ao jogo de quinta. Dois jogadores entraram e corriam o risco de lesão. Al Musrati e André Horta jogaram na quinta, há 72 horas. Sentimos que estavam a fraquejar. O Vítor Tormena não estava em condições de jogar de início, acabou por entrar. Depois, a questão dos amarelos, do Fabiano e do Paulo Oliveira. Globalmente não estamos satisfeitos com o resultado, mas a atitude, o querer ganhar, o ter oito jogadores sub-21, seis jogadores da formação. É um lado positivo e estamos a preparar o futuro do Sporting de Braga."