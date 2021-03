Carlos Carvalhal: "Temos que dar mérito a quem correu, meteu o pé e mereceu o empate"

Treinador do Braga aceitou o empate contra o Famalicão (2-2), desvalorizando a perda do segundo lugar na classificação

Análise: "Antes de começar, queria enviar um abraço à família do Pedrinho, muito jovem adepto do Braga que faleceu devido a um tumor. Fez visita aos nossos treinos e acabou por falecer. Um abraço à família. Sobre o jogo, sabíamos que ia ser difícil. O Famalicão teve uma mudança de treinador, está em situação incómoda, mas tem bons jogadores, de primeiro plano e que conhecem a Liga. Não tinham jogado muito bem como equipa, mas era perigosa numa mudança de treinador. Abordámos bem o jogo, entrámos a perder, demos a volta com serenidade, o que demonstra a tranquilidade que permitiu reverter o resultado. A intenção era fazer o 3-1 na segunda parte mas houve boa reação do Famalicão, perdemos capacidade de pressão à frente e o Famalicão justificou o empate porque fez uma segunda parte bem melhor que a nossa."

Mudanças: "O Galeno não estava na nossa opinião a ter muito efeito no jogo. Pensámos controlar mais no meio com o João Novais, para servir de tampão às ações do Assunção que estava a ter muita influência no jogo. Depois notamos fadiga do Ricardo, daí o Nico e o Sporar, para controlar com bola e fazer assim o terceiro já que com jogadores mais rápidos não estávamos a conseguir. Soubemos sofrer no jogo anterior com mudanças parecidas, hoje foram mais de segurança que de agressividade ofensiva, mas houve muito mérito do Famalicão. Temos que dar mérito a quem correu, meteu o pé e mereceu o empate."

Classificação: "Não conseguimos os três pontos, levamos um ponto. Não perdemos há muitos jogos. Seria complicado hoje para qualquer equipa. Para toda a gente, por tudo isto que atrás referi. A intenção era ganhar. O lugar na tabela nunca mencionamos muito, sim o fazer pontos e chegar o mais longe possível."