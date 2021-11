Carlos Carvalhal: "Temos cumprido na íntegra o que nos pediu António Salvador"

Treinador do Braga voltou à derrota na Luz para explicar que foi um acidente de percurso e aproveitou para lembrar que cumpriu todos os objetivos até agora

Momento da equipa: "Temos aproveitado as paragens do campeonato para fazer evoluir a equipa e isso tem acontecido. Nessas paragens melhorámos a qualidade de jogo e para amanhã a expectativa é a mesma. A semana correu de forma espetacular e toda a gente está preparada. Queremos seguir em frente e vamos fazer tudo para o conseguir".

Expectativas sobre o Santa Clara: "Há algumas diferenças entre o Santa Clara de Nuno Campos e o que defrontámos. O Nuno Campos entrou com o comboio em andamento e tem alternado de jogadores, pelo que é difícil perceber o onze e as suas dinâmicas. No campeonato deixámo-nos empatar nos descontos e agora queremos fazer melhor".

Resquícios da derrota na Luz: "Conseguimos controlar o presente e o futuro, mas importa falar do passado. E devo dizer que a nossa passagem pelo Braga é fantástica. Quando falei com António Salvador, ele apresentou-me as diretrizes, que passavam por vencer jogos, jogar bem, valorizar ativos, fazer uma boa Liga Europa, tentar conquistar títulos e apostar na formação. Se fizermos uma análise rápida, vemos que já conseguimos títulos, estivemos em três finais, lançámos nove jogadores da formação, vendemos ativos, com encaixes significativos, praticamos um grande futebol, embora possamos melhorar, e estamos nas competições todas. Não gostaria de estar a comparar com o ano passado, porque foi uma das melhores épocas do Braga, mas este ano pretendemos andar lá em cima, sendo que cada vez é mais difícil porque os três grandes estão melhor apetrechados. O que quero dizer é que neste fantástico percurso há sempre acidentes; houve o Leicester, o Benfica. O Bayern ainda há pouco tempo perdeu 5-0 e há quem considere que seja a melhor equipa do mundo. Este é um processo difícil, porque não há uma varinha mágica. As forças podem fraquejar, seja três dias antes ou depois, nunca sabemos. Temos cumprido na íntegra tudo o que nos foi pedido. Aliás, temos acrescentado até mais ao que aquilo que nos foi pedido".

Substituto de Sequeira e necessidade de ir ao mercado: "No desenho inicial, os treinadores fazem um esboço da equipa, ou seja, o Galeno lutava com o Moura e o Buta com o Sequeira, a quem aproveito para desejar as melhoras. O substituto natural do Sequeira seria o Buta, mas ele continua a ter alguns problemas, depois de ter prometido muito no início; ele não está disponível e vamos ter que arranjar uma solução. Antes de irmos ao mercado, vamos testar tudo; se sentirmos necessidade, falaremos com o presidente para colmatar essa ausência, levando sempre em conta o desenvolvimento do Buta".

Raul Silva e opções para a defesa: "O Tormena já está no campo, a apanhar sol, mas não deve avançar já. O Raul Silva faz parte do plantel, é uma excelente pessoa e um grande profissional, que foi muito importante na nossa caminhada. Conto com ele a cem por cento, ele tem trabalhado muito. Para amanhã só 18 serão convocados e por isso até pode acontecer que um jogador que não seja chamado para a Taça surja a titular na quinta-feira, na Liga Europa".