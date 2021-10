Carlos Carvalhal sobre o decisivo Vítor Oliveira: "Não lhe estou a dar nada"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a vitória pr 1-0 na deslocação ao terreno do Gil Vicente. O avançado Vítor Oliveira marcou o único golo do encontro.

Análise ao jogo: "Foi muito difícil bater o Gil Vicente. Num contexto em que temos um jogo a meio da semana, depois de uma viagem muito longa. Os meus jogadores foram bravos, estoicos. Foi uma vitória de guerreiros, com um apoio fantástico dos adeptos. Tivemos de vestir o uniforme de guerreiros, porque o adversário foi difícil, foi incómodo. Numa ou outra posição tivemos de improvisar, mas sempre no sentido de tentar ter segurança atrás para depois fazermos o segundo golo. Tivemos duas ou três boas oportunidades na segunda parte, mas seria extremamente injusto para o Gil Vicente se fizéssemos mais um golo, porque eles fizeram muito para marcar também. Foi um jogo interessante e pragmático, da nossa parte. Não é muito o nosso registo tentar o golo em transição, mas há alturas na vida em que, percebendo as dificuldades, temos de ajudar os jogadores a construir os resultados. Hoje teve de ser assim."

Jovem Vítor Oliveira marcou o golo da vitória: "Foi por mérito próprio, não lhe estou a dar nada. Ele chegou aqui por mérito, fez um excelente jogo na Taça de Portugal. No último jogo, na Liga Europa, as opções recaíram no Abel Ruiz e no Mario González, e hoje entendemos que, um jogador fresco, com capacidade de desmarcação, sentido de golo, capacidade de segurar a bola, seria a melhor opção para conseguir vencer o jogo. Sem perder a confiança nos outros avançados. O Vítor Oliveira fez um excelente jogo."