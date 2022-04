Carlos Carvalhal: "Só espero que quando for a saída de Al Musrati..."

No lançamento do jogo com o FC Porto (18h00 de segunda-feira), o treinador do Braga revelou que o líbio poderá dar um bom encaixe financeiro em breve

Abordagem ao jogo com o FC Porto: "A classificação está praticamente definida, mas não está fechada, o que quer dizer que há trabalho para fazer. Temos de ter uma atitude competitiva alta, perante um FC Porto que está invencível. O adversário, que é o mais difícil, assim dizem os resultados e a qualidade de jogo, vai exigir que a nossa equipa esteja no limite. Nós já conseguimos bons resultados, ganhámos em Alvalade, na Luz e ao Mónaco, por exemplo. Este é um grande desafio para a nossa equipa, uma oportunidade para crescer e aferir da nossa qualidade perante o provável campeão nacional. Mas, independentemente disso, o Braga tem obrigação de jogar para ganhar, com ambição. Precisamos de um fim de tarde à Braga, com apoio dos nossos adeptos, que terão de ter paciência com os jovens; eles precisam de carinho."

Lutar contra o provável campeão: "Não falámos disso. Fizemos a nossa preparação específica para o jogo, levando em conta os inúmeros pontos fortes do adversário. Também tem algumas fragilidades e vamos tentar explorá-las. O nosso foco está no jogo. Será uma prova de fogo para os nossos jovens."

Dificuldades criadas pelo FC Porto: "O Sérgio Conceição está muito conotado com os valores do FC Porto, mas ele é muito mais do que isso e basta ver a evolução tática da sua equipa, com qualidade de jogo. O FC Porto tem jogadores com características diferentes, com um nível muito alto. Vai à frente no campeonato e, se não é a melhor equipa, é uma das melhores. Em 58 jogos nunca perdeu. Vamos fazer o nosso melhor."

Ramadão de Al Musrati: "Não podemos prever como ele se vai sentir à hora do jogo. Há uma última palavra do jogador. Há uma ideia para gerir a situação, mas nesta altura é um ponto de interrogação. O Gorby já jogou naquela função e, apesar de ter uma ou outra limitação, poderá ser o que está mais à frente para substitui o Al Musrati. Há situações de pormenor que ele tem de melhorar ainda, porque não tem muita experiência a este nível. Temos mostrado imagens ao Gorby, de maneira a melhorar posicionamentos. Se ele for chamado, o que é uma possibilidade, vai estar ao nível do jogo."

Futuro no Braga: "Nada se alterou. Tenho respeito pelo Braga até ao último minuto e o pensamento está no clube. A minha preocupação está no grande Braga do futuro; imaginem estes jovens daqui a dois ou três anos, a forma como podem evoluir. Essa é a minha ambição e não estou minimamente preocupado com o futuro. Estou habituado a um ou outro rumor. Tinha a possibilidade de ir para um porto seguro a meio da época, uma situação financeiramente boa, mas não quis ir e fiquei no meio da tempestade. Isso é que me deixa orgulhoso. Tive uma postura de dedicação, que não pode ser contestada."

Evolução de Taremi: "Sim, imaginava que ele pudesse chegar a este nível. Nunca tivemos dúvidas de que era um jogador bom; na altura em que o fomos buscar, foi isso que disse a Villas-Boas e a António da Silva Campos [diretor-desportivo e presidente do Rio Ave, respetivamente]. Foi assim com ele e com o Al Musrati. Sabíamos o jogador que estava ali. Só espero que no fim da época, quando for a situação da saída de Al Musrati, o Braga possa ter um bom encaixe financeiro num jogador que veio a custo zero, da mesma forma que o Rio Ave teve com o Taremi."